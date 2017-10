Radio Sur le Pont

widergabelischte wird vorzue ergänzt…

Playlist vom 06.10.17

Havah – Al Di Fuori Del Male

The Brigands – (Would I Still Be) Her Big Man

T-Fire – Will Of The People

Oneness Of Juju – African Rhythms

Living Funk – Silver Black Summer Day

Martha Ulaeto – Music Alone

The Beatles – I Am The Walrus [Hidden Track]

African Music Machine – Black Water Gold

Rafael Cameron – Boogie’s Gonna Get Ya (Francois Kevorkian Mix)

Corine – Pourquoi Pourquoi

Shalamar – Second Time Around

Bibio – Lover’s Carvings