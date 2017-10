In unserer Rubrik „Bärner Gringe“ beleuchten wir die multikulturelle Vielfalt der Hauptstadt, indem wir Menschen vorstellen, welche in Bern Zuhause sind. Bärner Gringe eben. Heute ist dies Sandra Bürgi. Gemeinsam mit Marina ist sie Geschäftsführerin von Ida – Kaffe und Raum, dem kleinen Quartier-Kafi im Weissenbühl. Die 30-jährige Sozialarbeiterin wohnt seit 6 Jahren in diesem Quartier und begrüsst nun schon seit fast 2 Jahren ganz unterschiedliche Menschen in ihrem Lokal. Dieses ist zwar klein, aber für die Besucher_Innen bereits zu etwas Grossem geworden – Das passt, denn Sandra Bürgi erzählt, sie sei in der Schule selber immer die Grösste gewesen.