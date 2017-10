> Ganze Sendung<

„Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde…“, dies sind die ersten Worte der Bibel. Die heilige Schrift ist das meist gedruckte, publizierte und übersetzte Buch der Welt. Die Bibelgeschichten sind im laufe der Zeit immer neu interpretiert und diskutiert worden. Doch wie erzählen uns Pfarrerinnen und angehende Theologen diese Geschichten? Wie sieht moderne Theologie aus? Dies heute bei Subkutan!

Prophet gedisst: 42 Kinder von Bären zerfleischt

Nachdem ein paar Kinder einen Propheten beleidigt hatte, verfluchte dieser sie. Daraufhin kamen Bären aus dem Wald und zerfleischten 42 Kinder. So steht es in der Bibel. Markus Roth findet diese Geschichte etwas brutal und fragt eine Thelogin, was es damit auf sich hat. Er spricht mit Christine Vollmer, Gemeindeleiterin der Kirche St. Joseph in Köniz.

Theologie gut performen – oder die Macht der Worte

Sprech- und Präsenzcoaching für werdende PfarrerInnen? Damit Besuchende eines Gottesdienstes gut unterhalten sind? Oder um die Worte Gottes möglichst gut zu performen? Irene Müller hat den Sprechunterricht von angehenden Theologen und Theologinnen besucht.

Festen wie Jesus

Seelsorge bei einem kühlen Bier? Warum nicht haben sich die Pfarrer Tobias Rentsch und Bernhard Jungen gesagt und kurzerhand „die Unfassbar“gegründet. Mit einem Fahrrad mit zwei grossen Fässern und einem Zapfhahn, trotten sie von Quartierfest zu Quartierfest. Sie zapfen Bier und laden Gäste zum Gespräch ein. Redaktorin Livia Schambron hat mit Tobias Rentsch gesprochen.

Die Musik zur Sendung:

Adams Wedding -„For I Know“