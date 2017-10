Seit hundert Tagen sind zehn MenschenrechtlerInnen in der Türkei in Haft. Der Bund will mehr tun gegen Stalking. Drei Musikschaffende ringen mit Algorithmen. Den Podcast der Sendung gibt’s um 12 Uhr, die Sendung um 11 Uhr.

Eminem disst Donald Trump – das Video

100 Tage in Haft – Aktion zum Geburtstag

Zehn Menschenrechts-AktivistInnen wurden am 5. Juli 2017 in der Nähe von Istanbul festgenommen – gut ein Jahr nach dem gescheiterten Putsch gegen die Regierung unter Präsident Erdogan. Unter den verhafteten Menschenrechts-AktivistInnen befindet sich auch Idil Eser, die Direktorin der türkischen Sektion von Amnesty International. Sie muss ihren Geburtstag diesen Samstag hinter Gittern feiern. Jetzt ruft Amnesty International zu weltweiten Solidaritätsaktionen auf.



Wer seine Solidarität mit den Gefangenen in der Türkei über soziale Medien Ausdruck verleihen will, soll dies mit dem Hashtag #PartyWithIdil tun können.

RaBe sprach mit Beat Gerber über den momentanen Zustand von Idil Eser:

https://www.freie-radios.net/mp3/20171012-100tageinhaf-85387.mp3



Stalking stärker verfolgen

Der Bundesrat beschliesst Massnahmen, um besser gegen Stalking vorzugehen. Als Grundlage dafür gilt ein gestern gutgeheissener Bericht des eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Frau und Mann.



Wrestling with the Algorithm

Nach Wikipedia ist ein Algorithmus «eine eindeutige Handlungsvorschrift zur Lösung eines Problems. Bei einer Problemlösung wird eine bestimmte Eingabe in eine bestimmte Ausgabe überführt, wobei Algorithmen aus vielen Einzelschritten bestehen können». Ein Algorithmus ist also etwas absolut Logisches, das nach bestimmten Gesetzen funktioniert. Musik gilt ja auf der anderen Seite als Inbegriff des persönlichen emotionalen Ausdruckes. Kann Musik nach bestimmten Algorithmen komponiert werden? Und lassen sich aus dem musikalischen Umgang mit Algorithmen vielleicht auch Parallelen ziehen zu unserer Gesellschaft?

Diese und andere Fragen werden am Donnerstagabend, 12. Oktober 2017, in der Aula des Progrs verhandelt. Bei der Veranstaltung Wrestling with the Algorithm diskutieren Philosophen, Wissenschaftler und KünstlerInnen – mit dabei sind auch Tobias Reber, Annie Rüfenacht und Veronika Klaus. Gemeinsam werden die drei mit MS20-Mini-Synthesizern und Computern das Stück «Pulse Width Modulation» spielen.