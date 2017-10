Im Moment ist die Vielfalt der einheimischen Eichhörnchen noch gross, doch das könnte sich ändern. Vielerorts in Europa sind Grauhörnchen aus Nordamerika auf dem Vormarsch – in Britannien haben sie die einheimischen Eichhörnchen schon verdrängt.



In der Schweiz kommen Eichhörnchen in unterschiedlichen Farbtypen vor. Das Fell auf der Oberseite variiert von fuchsrot bis braunschwarz, die Unterseite bleibt dabei immer weiss. Es gibt Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen der Fellfarbe und der Höhenlage. In tieferen Lagen sind die Eichhörnchen meist fuchsrot, in höheren Lagen braunschwarz. Die beiden Farbvarianten können aber auch nebeneinander vorkommen.Um zu schauen, wie es genau um den Bestand der einheimischen Eichhörnchen steht, ruft das Projekt Wilde Nachbarn mit der Aktion Eichhörnchen die Bevölkerung auf, ihre Beobachtungen mit einem Team von WissenschaftlerInnen zu teilen. Wer ein Eichhörnchen beobachtet, kann das auf der Plattform säugetieratlas.wildenachbarn.ch melden. Auf diese Weise kann das Projekt Wilde Nachbarn die Eichhörnchen im Säugetieratlas der Schweiz und Liechtenstein erfassen.