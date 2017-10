Jesus kommt auf die Welt, alle sind glücklich und froh. Die Weihnachtsgeschichte ist bekannt, die fröhlichen Lieder dazu hören wir jedes Jahr wieder aufs neue. Doch Bibelgeschichten können auch düster sein. Zum Beispiel die Geschichte des Propheten Elisha. Nachdem ein paar Kinder einen diesen Propheten beleidigt hatten, wurden sie von ebendiesem verflucht. Daraufhin kamen Bären aus dem Wald und zerfleischten 42 Kinder. So steht es in der Bibel. Markus Roth findet diese Geschichte etwas brutal und fragt eine Thelogin, was es damit auf sich hat. Er spricht mit Christine Vollmer, Gemeindeleiterin der Kirche St. Joseph in Köniz.