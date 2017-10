Playlist vom 13.10.17, Radio Sur le Pont

Cassius – Toop Toop

The Knife – Pass This On (Shaken-Up Version)

Moloko – Dr. Zee

Mylo – Paris Four Hundred

Ian Brown – Gray Train (N.O.W Mix)

Massive Attack – Blue Lines

Alien Alien – Sambaca

DJ Mujava – Township Funk [Hidden Track]

The French Revolution – Moscow And Washington

Siouxsie And The Banshees – Hong Kong Garden

Trisomie 21 – La Fête Triste

Lamb – Transfatty Acid (Kruder & Dorfmeister Remix Edit)

The Yarbirds – For Your Love (Todd Terje Re-edit)

Silvia – Zuerst Ich [B-Art]

Mono für Alle – Honecker Komm Zurück

Stahlberger – Monika

Knöppel – Dä Hät Mi G’haue Dä Wichser

Melker – 1. Stock

Nasal Boys – Hot Love [Must See]

Autobahn – New Age (Blitz Cover)

L’Arbre Bizarre – The Count

Dirt Box Disco – Lazy Bastard

Mr Oizo – Rubber

The Funk Collective – Gin & Tonic [Fiiraabebier]

Nick Porsche – Billie Jean