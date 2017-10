Die Unia reicht eine Petition dagegen ein, dass Überstunden künftig gesetzlich legitimiert werden sollen. Die Antifa will diesen Samstag erneut auf die Strasse und ein Zeichen gegen Rassismus und Sexismus setzten, trotz Demoverbot. Im Radioblog spricht der Österreicher Gerhard Goebel über Wahlen, Verhüllungsverbot und andere Traditionen in seinem Heimatland.

http://rabe.ch/wp-content/uploads/2017/10/Rabe-Info-13.-Oktober-2017.mp3

UNIA-Petition

Am Abend länger bleiben und sogar am Wochenende Mails abrufen… ArbeitgeberInnen verlangen immer mehr von ihren Angestellten. Bürgerliche Kräfte im Parlament scheinen damit kein Problem zu haben. Sie wollen die Veränderungen gar gesetzlich rechtmässig machen. So fordert etwa die Ständerätin Karin Keller-Sutter von der FDP, dass FachspezialistInnen von der Arbeitszeiterfassung ausgenommen werden. Ein solcher Schritt würde den Schutz der Arbeitnehmenden aushöhlen, meint die branchenübergreifende Gerwerkschaft UNIA und reichte deswegen am Freitag eine Petition mit über 6000 Unterschriften ein. Philipp Zimmermann, Mediensprecher der UNIA, erklärt warum die Arbeitszeiterfassung so wichtig ist für Arbeitnehmende.

Antifa-Demo

Letzte Woche wurde eine geplante Antifa-Demo von einem massiven Polizeiaufgebot bereits im Keim erstickt. Der Berner Gemeinderat verbietet nun auch eine zweite unbewilltige Demo der Antifaschistischen Aktion, welche diesen Samstag stattfinden soll. Die VertreterInnen der Antifa wollen mit der Demo ein Zeichen gegen den „zunehemden Rassismus, Faschismus und Sexismus in unserer Gesellschaft“ setzten. Im Interview sprachen sie über ihre Ziele, Demobewilligungen und den Umgang mit Gewalt. (Auf Wunsch der SprecherInnen wurden die Stimmen verzerrt).

http://rabe.ch/wp-content/uploads/2017/10/13.Antifa_verzerrt.mp3

Radioblog

Mit Gerhard Goebel – Der Schauspieler aus Österreich wohnt in Bern und betreibt hier die Austro-Pop-Cover-Band Die Specknockerln. Und die sind im Moment die Monatsband im Café Kairo – das heisst, sie spielen mit unterschiedlichen Gästen jeden Monat ein Konzert. Das nächste Konzert gibt’s am Samstag mit den Spezialgästen Lee Schornoz und Flo Zawyssnul.