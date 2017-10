Der Dienstag Morgen

What can I say – ändläch wieder Zistig Morgä, ändläch wieder ä brandnöii Playlist! Hüt hani sogar vierbeinige Bsuech im Studio ka, wunderbar! Apropos Bsuech; nächst Wuche wirdi wieder mau Gsellschaft im Studio ha! Wär mit mir dr Morgä wird bestritte verrati no nid aber Dir wärdet usm Hüsli si! Aso i bis! Und apropos Bsuech wi Buech – RaBe Buech! Da heimer o no drüber gredt hüt. Aues das gits zum nachelose im Recording vo hüt Morgä – viu Spass!