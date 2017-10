Die Ausstellung The Last Swiss Holocaust Survivors beginnt am Donnerstag, 19. Oktober 2017, im Berner Kornhausforum. Gemeinsam mit der Sendung Subkutan geht das RaBe-Info in der aktuellen Sendung der Geschichte der letzten Überlebenden des Nazi-Terrors nach:

http://rabe.ch/wp-content/uploads/2017/10/Rabe-Info-18.-Oktober-2017.mp3



Die Geschichte von Ivan Lefkovits – Überlebender des Holocaust: