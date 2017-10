Relax! Have fun! Sei glücklich! Dies und anderes wird uns tagtäglich in Funk, TV & Werbung befohlen. Etwas auf Befehl sein, was sich doch eigentlich nicht auf Befehl sein lässt, genau dieses Phänomen tritt auch in Vergnügungsparks auf. Hier gilt: Habe Spass!

Der Zwiespalt beziehungsweise dieses Gefühl des Falschseins, welches in so einer Situation entstehen kann, genau dieses Gefühl interessiert die multidisziplinäre Künstlerin Annalena Fröhlich. Zusammen mit ihrem Ensemble deRothfils hat sie das Stück Park entwickelt, ein Stück, welches sich der Vergnügungssucht oder besser gesagt deren Schattenseiten, der Volksverblödung, annimmt. Im Park von deRothfils wird nämlich hinter die glitzernde Fassade geschaut, dem Publikum wird ein ganz und gar unglamouröser Backstage-Bereich mit Ballonfetzen, kaltem Neonlicht, abgewetztem Sofa und Kaffeemaschine geboten. Hören tut die Zuschauerschaft allerdings die Kakophonie der Spassgesellschaft, die sich nebenan vergnügt.

Park wird von Donnerstag 19. bis Sonntag 22. im Tojo der Reitschule gezeigt.