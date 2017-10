Wie Trump die USA schleichend verändert – in der neuesten Folge von trumpwat.ch blicken wir auf einen weiteren skandalösen Monat der U.S. Politik zurück. Ausserdem vergleichen wir den Trump-Effekt mit dem Wilders-, Strache- und Blocher-Effekt. Und wir besuchen die Performance-Gruppe deRothfils und ihr neues Stück Park. Hers come’s the podcast:

Donald Trump ist neun Monate im Amt

Was spielt sich eigentlich ausserhalb des medialen Rampenlichts um Donald Trump ab? Die Skandalchronik des neunten Monats der Trump-Präsidentschaft:

Wenn rechte PolitikerInnen Donald Trumps rechtspopulistische Rhetorik imitieren, kann man vom Trump-Effekt sprechen. Auch in anderen Ländern imitieren PolitikerInnen aus dem Establishment immer häufiger die lokalen Rechtsaussen-PolitikerInnen und das führt zum Wilders-Effekt in den Niederlanden, zum Strache-Effekt in Österreich oder zum Blocher-Effekt in der Schweiz:

Die Gruppe Anti-Flag setzt sich in ihrem neuesten Song mit Trump und seinen superreichen FreundInnen auseinander:

DeRothfils gehen in den Vergnügungspark

Das Stück Park von der Performance deRothfils nimmt sich der Vergnügungssucht oder besser gesagt deren Schattenseiten, der Volksverblödung, an. Im Park von deRothfils wird hinter die glitzernde Fassade geschaut, dem Publikum wird ein ganz und gar unglamouröser Backstage-Bereich mit Ballonfetzen, kaltem Neonlicht, abgewetztem Sofa und Kaffeemaschine geboten. Hören tut die Zuschauerschaft allerdings die Kakophonie der Spassgesellschaft, die sich nebenan vergnügt.



Park wird von Donnerstag 19. bis Sonntag 22. im Tojo der Reitschule gezeigt.