Radio Sur le Pont

Playlsit vom 20.10.17

GNOOMES – Severokamsk

Pink Turns Blue – Your Master Is Calling

Jacques Dutronc – Hippie Hippie Hourrah (Alkalino Re-edit)

Beirut – Vagabond

Faber – Wem Du´s Heute Kannst Besorgen

Babyshambles – Delivery

Sexy Lazer & Oculus – Excuse My Boston Accent

TC Crew – I Can’t Do It Alone [Hidden Track]

Kristine W – Feel What You Want [Hidden Track]

Anne Clark – Our Darkness

Michael Jackson – Don’t Stop Till U Get Enuff (Dr Packer’s Multi Track Mix)

The Heliocentrics – Made Of The Sun [B-Art]

Courtney Barnett + Kurt Vile – Continental Breakfast

The Notwist – Kong

Ernestas Sadau – Riots In Jail Near Kaunas

Lebanon Hanover – Kunst

The National – The System Only Dreams in Total Darkness

Silvia – Ich Bin Nicht Die

Unknown Mortal Orchestra – Swim and Sleep (Like a Shark) [Must See]

Kettcar – Auf Den Billigen Plätzen

The War On Drugs – Up All Night

Farin Urlaub – Bier In Mir [Fiiraabebier]

Jacques Dutronc – Et Moi, Et Moi, Et Moi

Beans on Toast – Blowjob For The Blues