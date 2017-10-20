Der Morgen Freitag
Über die Sendung

RaBes Morgensendung mit Spielen und Verlosungen (von Tickets, DVDs, CDs etc.), Wetter, Interviews und viel Musik – von und mit den Moderatoren Speedee Beuret und Dänu dr Dänu Bill.

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Sendungsmachende
Daniel Bill
Remy Linder
Speedee Beuret
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Sendungsportrait
Sendung

Der Morgen Freitag

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Playlist 20.10.2017

DE LUCA – Überfluss

ALBOROSIE – Rich

DUBMATIX FT. GAPPY RANKS – Roll Dem

KAISER & DIMITRI – Grammophon

WEBBA & PHANTWO – Luegsch

BAZE – Ender Weniger

BLIGG & BIG ZIS – Di neu Dimension

MUNDARTISTEN – Nüt wo üs ufhet

STEREO LUCHS – Semi Auto

GLANGTON GANG – Hass

TEMPLE OF SPEED – VOL7 TRACK5

DA CRUZ – Visitar America

DA CRUZ – Negra Sim

DA CRUZ – Uma Loba

CAPTN. CUMBIA – Baby Man

MAJOR LAZER – Cash Flow

PROPHETS OF RAGE – Legalize Me

A TRIBE CALLED QUEST – We the people

CUNNINLYNGUISTS – Hellfire

DIE ZWEI – Uf u dervo

Bella Ciao

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PLAYLIST 15.09.2017

KUKAN DUB ALGAN - Dovevation for live CAPITOL 1212 FT.TENOR FLY - Lif Up EKI CON EL ITALIANO - Kenn Das MEGALOH - Zug EFFE - Onkel Doktor SHAPE & TREBEATS - Min Fründ PHANTWO - So wiit wäg GÖLDIN & BIT-TUNER - Liebi i Zite fum kommende Ufstand S.O.S.  - ... >

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PLAYLIST 1.9.2017

DUB DYNASTY - Rig Veda REGIME - Hard Work LOYLE CARNER - Ain't nothing changed MAKOLA - This is London ROOTS MANUVA - Crying WILEY FT. P MONEY - Remix ILLBILLY HITEC - Manos en el Aire L'ENTOURLOOP FT.CAPLETON - Burn dem down O.B.F. FT CHARLY P - Sixteen Tons of ... >

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PLAYLIST 25.08.2017

PANDA DUB - Axion esti 3.0 ILLBILLY HITEC - Split Tongue IAM - Ils ne savent pas LA GALE - Fantomes Froides 3.0 CHINESE MAN - Modern Slave KOOL SAVAS,SAMY DELUXE&R.A. THE RUGGED MAN - Wahre Liebe LONDON POSSE - Here comes the rugged one GUNSHOT - Mind of a Razor ... >

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PLAYLIST 04.08.2017

AYO - Down on my Knees PETER TOSH - Mystic Man MISTY IN ROOTS - Judas Iscariot FREDDY MCKAY - Love is a Treasure THE UNTOUCHABLES - Tighten up THE KINGSTONIANS - Sufferer DENDEMANN - 3 1/2Minuten SHABAN & KÄPTN PENG - Sie mögen sich DR DRE - Let me ride TIM DOG - Fuck ... >

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PLAYLIST 14.7.2017

BEGINNER - Füchse ASD - African Riddim Bounty Killer - Dub Fi Dub EEK A MOUSE - Ganja Smuggelin CORNELL CAMPELL - Only Lover Dub CORNELL CAMPELL - Didn't I Version BLUNDETTO - Voices BUJU BANTON - Hill And Valleys REGIME - No Beef, Hard Work, Robbin Us ILLBILLY HITEC - ... >

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PLAYLIST 7.7.2017

  1. BEGINNER - Nicht Allein
  2. BUNNY WAILER - This Train
  3. EL CLUB DE LOS POETAS VIOLENTOS - Oye,Oye
  4. FUSION SQUARE GARDEN FT.DODO - Sie oder mir
  5. E.K.R. - Chue Bueb Gschichte
  6. LDEEP - Sympathy
  7. URS POP - Säget u
    8. ... >

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PLAYLIST 30.06.2017

JOHNNY CASH - Personal Jesus DEPECHE MODE - A question of Lust U-ROY - King Tubbys Special DESMOND DEKKER - The Israelites KRS ONE - Hip Hop speaks from Heaven ARRESTED DEVELOPMENT - Tennesse THE FUGEES - Nappy Heads DAMIAN MARLEY FT. STEPHEN MARLEY - Medication YOUTHSTAR FT. ... >

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PLAYLIST 23.06.2017

BARRINGTON LEVY - Under my Sensi BOB MARLEY - Misty Morning GAPPY RANKS - I Rise JAH9 & CHRONIXX - Hardcore SON OF BAZERK - What could be better N.W.A. - Dopeman MOBB DEEP - Hell on Earth D.I.T.C. - Thick WARREN G - Regulate O.C. - My World MARK B & BLADE FT. ... >

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PLAYLIST 16.06.2017

WORD SOUND - Dub-Hop Anthem BOB MARLEY - Is this Love (Dubmatix-Mix) DYNAMITE DELUXE FT. PATRICE - Lots of Signs ILLBILLY HITEC - Blaze SILAS ZEPHANIA - Global Witness TRUE TIGER FT.P-MONEY - Slang like this ABSTRACT RUDE & DJ VADIM - The Fisherman WYCLEF JEAN - Gone till ... >

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PLAYLIST 9.6.2017

PRIMITIVE LYRICS  - Chorus zum vorus GÖLDIN&BIT-TUNER - Dynamite MIGO - Warte ufe Schnee MAIN CONCEPT - Hier und Jetzt LIFE - Babylonians KRS ONE - The Bridge is over ERIC B & RAKIM - Let the Rhythym hit em LAS YEGRAS - Chicha Roja BONGO HERMANN - Dew of Herman BOB ... >

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PLAYLIST 2.6.2017

LINTON KWESI JOHNSON - Bass Culture LOOPTROOP - Looking for Love LYNYRD SKYNYRD - Free Bird IAM - Je danse le Mia THE BLACK EYED PEAS - Karma A TRIBE CALLED QUEST - We the People KÄPTN PENG UND DIE TENTAKEL VON DELPHI - Tango im Treibsand THE UPSETTERS REVUE - Play on Mr. ... >

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PLAYLIST 19.05.2017

ALMAMEGRETTA - Nun te scurda PANDA DUB - Axion Esti 3.0 DUBMATIX FT. JAHJAH MAN - Dub du Ragga DJ VADIM - Ruling Sound CARLENE DAVIS - Cry me River THE GAYLADS - ABC Rockstedy MUNGOS HI FI - Rain keeps falling SILVERTONE - The strong will survive STEREOLUCHS - M 13 EFFE - ... >