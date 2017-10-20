Der Morgen Freitag

DE LUCA – Überfluss
ALBOROSIE – Rich
DUBMATIX FT. GAPPY RANKS – Roll Dem
KAISER & DIMITRI – Grammophon
WEBBA & PHANTWO – Luegsch
BAZE – Ender Weniger
BLIGG & BIG ZIS – Di neu Dimension
MUNDARTISTEN – Nüt wo üs ufhet
STEREO LUCHS – Semi Auto
GLANGTON GANG – Hass
TEMPLE OF SPEED – VOL7 TRACK5
DA CRUZ – Visitar America
DA CRUZ – Negra Sim
DA CRUZ – Uma Loba
CAPTN. CUMBIA – Baby Man
MAJOR LAZER – Cash Flow
PROPHETS OF RAGE – Legalize Me
A TRIBE CALLED QUEST – We the people
CUNNINLYNGUISTS – Hellfire
DIE ZWEI – Uf u dervo
Bella Ciao