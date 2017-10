Jay Jules kam, sprach und rappte … Er erzählte uns, wie er zum Rappen kam, wie er plötzlich merkte, welche Arbeit hinter guter Musik steckt. Er erklärte uns, wie er zu seinen Songs kommt (Bilder, Beats, Texte), welche Acts ihn beeinflussen, wie er arbeitet und was wir in Zukunft von ihm erwarten können. Er spielt Freitag, 17. November 2017, im Rössli.

In der Sendung durften wir drei Live-Songs hören: Swordy, State of the Union Rap Contest und eine exklusive Vorschau des Intro der kommenden Scheibe M.O.N.E.Y. (Mental Opression Neglects Enlightenent Of Yourself – Yes, was für ein Titel!).

Daneben gab es einen kleinen Ausblick auf den kommenden Swiss Live Talents Music Marathon, welcher Wochenende des 17./18. November 2017 in der Stadt Bern stattfindet und an welchem du viele gute Schweizer Acts live erleben kannst.

Wenn du die Sendung verpasst hast und trotzdem die Songs von Jay Jules hören willst, dann hier: Radieschen vom 19. Oktober 2017