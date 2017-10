Wenn Menschen sich das Wort nehmen, denen es immer verwehrt wurde… Wie RaBe klingen würde ohne Billag: Gegen die Initative, welche klar ein rechter Angriff auf die Pressefreiheit ist.

La Garganta Poderosa

Die Basisbewegung La Garganta Poderosa entstand vor 14 Jahren in der informellen Siedlung Zavaleta in Buenos Aires. Sie unterhält gemeinschaftlich organisierte Schulen und Betriebe, und hat seit 7 Jahren gar ein eigenes Medium. Die Idee war, sich nicht als Partei zu organisieren, sondern als Bewegung von unten mehr Einfluss zu gewinnen. Weil wenn die grossen, argentinischen Medien über die so genannten „Slums“ berichten, dann geht es ausschliesslich um Drogen und Kriminalität. Deshalb haben sich die Bewohnenden ihre Geschichte zurückerobert und berichten in ihrem monatlich erscheinenden Magazin über Sport und Kultur, über Menschenrechtsverletzungen durch die Sicherheitskräfte, über ihre prekären Lebensverhältnisse, die Vernachlässigung durch die argentinische Regierung und die staatlichen Sozialprogramme, die nichts mit den Interessen der Viertel zu tun haben.

Einige VertreterInnen von La Garganta Poderosa waren kürzlich zu Besuch bei den Vereinten Nationen UNO in Genf – um über das Leben in den informellen Siedlungen zu berichten, über die Rechtlosigkeit und ihren Widerstand.

RaBe hat Nacho Levy von La Garganta Poderosa zum Gespräch getroffen.

Säg NEI zu NO-BILLAG

Damit RaBe und andere Radio- und TV-Sender unabhängig und fern von wirtschaftlichen Interessen berichten können, braucht es die Billag (oder eine andere Mediengebühr…) Gäbe es sie nicht, verkomme die Medienlandschaft zu einer Werbeplattform, denn neu müssten die ganzen Gelder über Reklame generiert werden. Magst auch du unbequeme Berichterstattung ohne Werbeunterbrüche so stimme NEIN zu der gefährlichen Initiative – denn Tele-Blocher für alle bedeutet rechte Propaganda überall mit tief greifenden Konsequenzen für unsere Gesellschaft. Im Radioblog zeigen wir schon mal wie RaBe tönen würde ohne Billag.