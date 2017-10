«Wer langsamer lebt, ist später tot», sagt der Berner Komiker Baldrian. Bei Baldrian ist der Name Programm, setzt der 58-Jährige doch in seinen Nummern mit betonter Langsamkeit ein Gegenzeichen zur heutigen schnelllebigen Zeit. Darüber hinaus engagiert sich Thomas Leuenberger, so der bürgliche Name Baldians, auch aktiv im Kampf gegen Krebs. Vor fünf Jahren hat er selber die Diagnose Leukämie erhalten und eine Chemotherapie über sich ergehen lassen müssen. Zum Glück schlug die Therapie an. Zusammen mit seinen Künstlerkollegen Wädi Gysi, Mich Gerber und der Radiomoderatorin Rosie Hörler veranstaltet Baldrian am Donnerstag 26. Oktober in der Heiteren Fahne einen Benefiz-Varieté-Abend, dessen Erlös vollumfänglich der Registrierung neuer Blutstammzellspender zugute kommen wird. Ihm gehe es grundsätzlich wieder prima, versicherte Baldrian unserer Kulturredaktorin Gisela Feuz am Telefon, wenn da bloss nicht diese blöde Grippe wäre.