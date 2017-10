Zack - Dein Feministisches Radio

Der Bundesrat hat den Vaterschaftsurlaub zur Ablehnung empfohlen – Huch. Wie überrascht wir sind und warum wir schon mal No zur No-Billag-Initiative finden, hört ihr im Zack Oktober – die Zweite. Woop woop! Dazu schigge Mugge a gogo und Infos zu den richtig harten Themen. White privilege, was ist das eigentlich? Und was heisst nicht binär? Was zu #metoo darf auch nicht fehlen. Es gibt also einiges zu hören. Einschalten für Stirnfalten!