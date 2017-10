Playlist vom 27.10.17, Radio Sur le Pont

Space Invadas – Done It Again

Spoon – Shotgun

Frank Zappa & The Mothers of Invention – Call Any Vegetable

Thundercat – Show You The Way (feat. Michael McDonald & Kenny Loggins)

Shirley Bassey – Big Spender

Caro Emerald – The Other Woman

Sandy Barber – I Think I’ll Do Some Steppin‘ (On My Own)

Genaside II – Narra Mine [Hidden Track]

Moby – Go (Woodtick Mix)

Ata Kak – Obaa Sima

Ebo Taylor – Mizin

Hülya Süer – Şeker Oğlan (Kozmonot Rework)

Sandy Samuel – (I Like) Sado-Music (Part 1) [B-Art]

Gil Scott-Heron – New York City

Big Thief – Masterpiece

The Districts – Will You Please Be Quiet Please?

Sufjan Stevens – Should Have Known Better

T. Rex – Cosmic Dancer

Framix – The Mistake

Filastine & Nova – Murka [Must See]

Timber Timbre – Grifting

Undertone – White Russian [Fiiraabebier]

Voilaaa – Le Disco Des Capitales (feat. Pat Kalla)