Der Dienstag Morgen

Meine persönlich Horror Story: Am Halloween-Morgen an den Bahnhof kommen, diesen komplett ausser Betrieb auffinden und keine Chance haben pünktlich ins Studio zu kommen. So kam ich heute zum ersten Mal zu spät zur Sendung überhaupt! Glücklicherweise hat und Musik-Redaktor einen grandiosen Musik-Geschmack (Klangbecki, kennsch?) und hat überbrückt bis ich es dann doch noch ins Studio schaffte.. Meine eigene Playlist enthielt ein bisschen Horror, ein bisschen 80ies Groove und natürlich Punk! Hey, ich mein, es läuft gerade ‚Stranger Things‘, es ist Halloween und überhaupt – how could I not! Viel Spass mit de Recording!