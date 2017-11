Der Morgen Mittwoch

Playlist vom 01.11.17

Bilal – Back To Love

D’Angelo and The Vanguard – Another Life

Amy Winehouse – Fuck Me Pumps

Little Archie – I Am A Carpet

The Capitols – Soul Brother, Soul Sister

Joe Tex – The Love You Save

The Thrillers – Lizabeth

Maceo Parker – Let ‚Em Out

DāM-FunK – I Don’t Wanna Be A Star!

Zackey Force Funk – Cocaine Lady

Tee Mac – Nepa Oh Nepa

Nightwind – Why Can’t We

Lucia Cadotsch – Some Other Spring (feat. Tilo Weber / Frans Petter Version)

The Joubert Singers – Stand On The Word

Sparque – Let’s Go Dancin‘

Kind & Kinky Zoo – Hurricaine

Soseme Makonde – Manzara

Sorry Bamba – Kanaga 78

Harvey Sutherland – Bermuda

Cuttlefish & Asparagus – Freaks

Loyle Carner – Ain’t Nothing Changed

Benji Boko – The Jungle VIP

The Dramatics – Whatcha See Is Whatcha Get

Timmy Thomas – Africano

Clarence Carter – What Was I Suppose To Do

The Velvet Underground – Heroin

Melanie De Biasio – Gold Junkies

Ledinsky – DonaldTrumpMakesMeWannaSmokeCrack

Todh Teri – Sampadan 4

Sadar Bahar – Tik Tok

COEO – 1981

Al Zanders – Long Gone

The War On Drugs – In Chains

J Boogie’s Dubtronic Science – Golden Nectar

Chaos In The CBD – Accidental Meetings