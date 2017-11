Las Venas Abiertas

Ausgabe für 1. November mit 70’s-80’s Punk Rock/HC Punk Bands aus Kalifornien

Tracklist:

Dead Kennedys – Moral Majority T.S.O.L. – No Way Out MIA – New Left Black Flag – Nervous Breakdown The Germs – Circle One Youth Brigade – Fight To Unite Angry Samoans – Right Side Of My Mind The Weirdos – Destroy All Music D.I. – Youth In Asia Agent Orange – Bloodstains Adolescents – Self Destruct The Dickies – Mental Ward Descendents – I Wanna Be A Bear Suicidal Tendencies – Join The Army Circle Jerks – Under The Gun Dr. Know – God Told Me To Crucifix – See Through Their Lies Capitol Punishment – El Salvador Vicious Circle – Strike Out Los Olvidados – Pay Salvation Killjoy – Rich Plastic People RF7 – 666 Head

escuchar/hören

…and now listen to some records