voll dabei Projekt ist voxmundi Hauptteil.

Voll dabei Projekt für Asylsuchende unter 18 Jahren. Venzwella ist Voxmundi Land. Teil von Voxmundi werden die Venezuellschen Lieder sein.

Voll dabei project is the main part in voxmundi. This project is for asylum seekers who were under 18th.

Venezuella will be voxmundi country.

Songs from Venezuela.

مشروع „فل داباي“ هو الحديث الرئيسي في فوكس موندي.

مشروع „فل داباي“ لطالبي اللجوء الذين قدموا إلى سويسرا وهم تحت السن القانوني.

رحلة السياسة والثقافة هي فانزويلا .

الأغاني الفانزويلية موسيقا فوكس موندي.