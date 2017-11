willibald ist eine verlorene gestalt, die zwischen bizarren klängen, verzerrten saiten, lieblichen melodien und traurigen stimmen rumirrt. klingen tut es nach träumigem post-punk, noisigem pop und stürmischem kuschelrock. zuweilen lässt das augen tränen aber dann wird bald wieder getanzt. hier geht es um alltäglichkeiten wie die apokalypse, wütende männer, schwankende brücken oder bezirzende ängste. mit drei köpfen und sechs armen ist das biest nun unterwegs und völlig armselig ist das nicht.

Wer will nicht mehr wissen nach einer solch Beschreibung?! Jedenfalls haben wir willibald ins Radieschen eingeladen. Heute Abend kannst du sie live hören … Am Samstag, 11. November 2017 taufen sie ihre Scheibe „While we are romantic on rooftops“ in der Spinnerei und am Freitag, 17. November 2017 kannst du sie im Rössli am Swiss Live Talents Music Marathon erleben.