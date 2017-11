Playlist vom 03.11.17, Radio Sur le Pont

King Gizzard & The Lizard Wizard – Rattlesnak

Schnellertollermeier – Backyard Lipstick

Goat – Goatchild

One Sentence. Supervisor – Object Subject (Tist Remix)

Thievery Corporation – Ghetto Matrix (feat. Mr. Lif)

Kamasi Washington – Truth

Yusef Lateef – Morning [Hidden Track]

Armand Hammer – It Was Written

50 Cent – Good Die Young

Skepta – Numbers (feat. Pharrell Williams)

Dj Vadim – Soldier (feat. Big Red & 5nizza)

Mike – God’s With Me [B-Art]

Freddie Gibbs & Madlib – Shitsville

Shabazz Palaces – Shine a Light (feat. Thaddillac)

Oneohtrix Point Never – I Bite Trough It

Moor Mother & Mental Jewelry – Hardware

Bon Iver – 10 d E A T h b R E a s T

CocoRosie – Forget Me Not