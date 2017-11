Debo, Charli und Chrige der Berner Gruppe willibald kamen zu uns ins Studio …

Sie erzählten uns von ihrer Entstehungsgeschichte und davon, wie sie „gezwungen“ wurden, die Scheibe „While we feel romantic on rooftops“ zu produzieren. Sie erklärten uns, warum sich die fünf Lieder auf der EP ziemlich unterschiedlich anhören und wie sie in ihrer so genannten „experimentellen Bubble“ neue Sachen im Rahmen eines „klassischen“ Rocktrios ausprobieren. Von ihrem wunderbaren Strudelrock spielten sie im Studio die zwei Stücke „Electric Kiss“ und „Clutter“ live.

Am Samstag, 11. November 2017, feiern sie Plattentaufe in der Spinnerei in Bern und am Freitag darauf, am 17. November 2017, kann man sie im Rössli auf der Bühne der Musikförderung Bern erleben.

Daneben gab es in der Sendung ganz viel Musik des kommenden Swiss Live Talents Music Marathon am Wochenende des 17./18. November 2017 in der Stadt Bern hören.

Sendung verpasst? Hier nachhören: Radieschen vom 2. November 2017