Hier noch der wunderbare Auftritt von Acid Mothers Temple, den wir in der letzten Folge von THE HIGH ROAD gespielt haben:

Die Texte der Sendung stammten unter anderem aus Dope Stories von Howard Marks, „LSD – Mein Sorgenkind“ von Albert Hofmann und „The Acid Diaries: A Psychonaut’s Guide to the History and Use of LSD“ von Christopher Gray.