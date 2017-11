Der Morgen Mittwoch

Playlist vom 08.11.17, Der Morgen

Gil Scott Heron & Brian Jackson – Possum Slim

Getachew Mukuria – Shilela

Orchestra Baobab – Clementine Jam

Musical Youth – Youth Of Today

Desmond Dekker & The Aces – Israelites

Roland Alphonso – Shuffle Duck

Banda Los Hijos de la Niña Luz – Dejala Corre

Soweto – African Warrior Part I

Nina Simone – Mississippi Goddam

Algiers – Black Eunuch

War – Ballero

Florian Favre Trio – Sinergie

Billy Preston – My Soul Is A Witness

Charles Bradley – Where Do We Go From Here

Sam & Dave – Soul Man

Pedestrians – I Haven’t

Lee Scratch Perry – City Too Hot

Willis Jackson – Nuther’N Like Thuther’N

Naughty By Nature – Hip Hop Hooray (Sunship Groove Edit)

Gramatik – Just Jammin‘

The New Mastersounds – It’s Alright Now

Nkengas – Jungle Funk

Letta Mbulu – What’s Wrong With Groovin

Monty Python – The Lumberjack Song

The Isley Brothers – Ohio Machine Gun