Radio Sur le Pont

Playlist vom 10.11.17

Lambchop – Give It

Sleepy Sun – Rigamaroo

Low – No Comprende

Father John Misty – I’m Writing a Novel

Rose Windows – Walkin‘ With A Woman

Ani DiFranco – The Pacifist’s Lament

Wilco – Via Chicago [Hidden Track]

Arcade Fire – Electric Blue

Django Django – Shake And Tremble

Com Truise – Subsonic

Infinite Bisous – Lost In Translation

Banks – Goddess

Rone – Brest [B-Art]

Das Reum – Annwen’s Song (Among Sisters)

Cyril Cyril – Colosse de Rhodes

Hello Psychaleppo هالو سايكلپو – Anqa عنقا

Nick Porsche & Yvan Peacemaker – The Crew

International Pony – Gothic Girl

Mr. Oizo – End Of The World (feat. Skrillex)

Funk Störung – Radio

Europa: Neue Leichtigkeit – Erster Mai [Must See]

Chicks On Speed – We Don’T Play Guitars

Mezzoforte – We’re Only Here For The Beer [Fiiraabebier]

New Order – Tutti Frutti (Hot Chip Remix)