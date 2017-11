Rhythm & Blues Juke Box

Heute Freitag zwischen 17.00/18.00 Uhr ist beim Radio Kultursender RaBe die Sendung Rhythm and Blues Jukebox im Programm.

November 1977 ist der Punkrock Stück von Wreckless Eric Whole Wide World erschienen, Grund genug das Lied wieder einmal zu hören.

Der Posaunist und Sänger Nils Lindgren mit übernähme „Mr. Redhorn“ hat wieder einen fulminante Album Namens Unbreakable in September veröffentlicht.

