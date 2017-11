Eine Woche ist es her: Subkutan hat den 5. Geburtstag gefeiert! Die Gesellschafts- und Kulturredaktion auf Radio RaBe gräbt seit der ersten Sendung am 07.November 2012 nach spannenden Themen, tiefschürfend und knallbunt. Die Spezial-Sendung zum Jubiläum, mit Irene Müller und Markus Roth.

Subkutan wird fünf!

Am Anfang war die Vision. Eine RaBe-Magazinsendung mit aufwändigen Hörbeiträgen und Interviews zu kulturellen Themen, abseits des Mainstreams. Die Visionärinnen Giulia Meyer und Theresa Beyer wollten eine Sendung, die genau das kann – und gle

ichzeitig einen vollwertigen und niederschwelligen Einstieg in den Radiojournalismus ermöglicht. Ausbildungsredaktion und Kultursendung zugleich. Der Vision folgten Taten! Eine Redaktion wurde gegründet und finanzielle Unterstützung angefordert, damit die Redaktionsmitglieder eine vollwertige Radioausbildung an der Radioschule klipp + klang erhalten. Am 7.November 2012 war es dann so weit: die erste Sendung Subkutan geht OnAir. Seitdem entstand jede Woche eine halbstündige Sendung zu Kultur und Gesellschaft, mit Radiobeiträgen, Audiocollagen, Talkgästen oder Live-Interviews. Nicht nur die Form der Sendung, sondern auch die Redaktion dahinter befinden sich seit der Gründung in einem stetigen Wandel; zweimal im Jahr startet ein neuer Praktikumsgang. Mit neuen Gesichtern, neuen Interessen und spannenden Gedanken.

Subkutan. Der Name kommt aus der Medizin und bedeutet “unter die Haut”. Subkutan, ist wie eine Spritze…knallbunt gefüllt mit diversen Menschen und Themen: Vom Neustadtlab, Technologie, über Pornografie bis hin zur Protokollführung beim Asylverfahren. Themen, die tiefenwirksam unter die Haut gehen.