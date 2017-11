Am 26. November 2017 stimmen die BernerInnen erneut über den Bau einer Tramlinie nach Ostermundigen ab. Nachdem das frühere Projekt TramRegionBern (Bern, Köniz, Ostermundigen) an der Urne scheiterte, wurde die Variante TramBernOstermundigen neu ausgearbeitet. In fünf Jahren soll gebaut werden, damit in rund zehn Jahren der OStermundiger Bus 10 durch ein Tram ersetzt wird:

Linke, Grüne und Mitteparteien unterstützen das Projekt, rechte und grünalternative Parteien bekämpfen es.

Ein grün-grünes Streitgespräch mit den StadträtInnen NEIN-Sager Luzius Theiler (Grünalternative Partei)und JA-Sagerin Franziska Grossenbacher (Grünes Bündnis) im Ostermundigen-Bus-Talk von RaBe-Inforedaktor Michael Spahr: