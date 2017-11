DO 23.November 2017, 23:00-24:00

„Crisscross…Jazz kreuz und verquer“ mit Jürg Solothurnmann

Im Fokus: Der Tenorsaxophonist Donny McCaslin

Donny McCaslin hat durch die Beteiligung seines Quartetts an David Bowies letzter CD „Blackstar“ zusätzliche Prominenz gewonnen. Der virtuose Tenorsaxophonist, der auch ein begabter lyrischer Spieler ist eiferte einst Mike Brecker nach. In jüngerer Zeit arbeitet er an einer ebenso attraktiven wie komplexen Verbindung von Straight Ahead Jazz bis Free mit progressivem und Art Rock. Live-Elektronik gewinnt dabei zunehmend eine wichtige Rolle. Massgeblich beteiligt sind die 15 Jahre jüngeren Kollegen Jason Lindner, Keyboards, Tim Lefebvre, E-Bass, und Mark Giuliana, Drums.

