Playlist vom 24.11.17, Radio Sur le Pont

Grover Washington, Jr. – Little Black Samba

Funkadelic – Music For My Mother

Rhyze – Just How Sweet Is Your Love

Touch Of Class – I Just Can’t Say Goodbye

Mercy Sluts – 600$ Tune

The Sure Fire Soul Ensemble – City Heights

The Poets Of Rhythm – Path Of Life [Hidden Track]

Oddisee – Own Appeal

Ocean Wisdom – High Street

FBCfabric & Reindeer – Soulsuck

The Four Owls – Silent Fligh

Madvillain – All Caps

Rza – Samurai Showdown

Feindrehstar – From Bob to Stevie (feat. Dave Aju)

GUTS – Everybody Wants To Be A Star (feat. Wolfgang)

Frank Spirit – Searchin‘ [B-Art]

Patrice Scott – Soulfood

Fresh & Low – New Life

MK ULTRA – The Grave [Must See]

Makis Soulis – Sparkling Water [Fiiraabebier]

Sons & Daughters – Breaking Fun

Pulp – After You (Soulwax Remix)