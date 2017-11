Zack - Dein Feministisches Radio

Hart auf die Ohren gibt’s von uns – und zwar folgendes: ein Interview mit pest control und einiges an düsterem Sound aus den dunkel-schweren Gefilden. Pest control als zweifrauband im Curst und Blackmetalgendre gibt Auskunft zu sich und ihrer neuen Split mit Raptus di Follia. Und weil alles so schön d.i.y. ist, gibts was total exklusives zu gewinnen. YEAH!