Verbotene Blumenkisten auf dem Trottoir, Pingpong vor dem Migros, farbige Fähnchen über der Strasse und gemütliches Zusammensitzen bis in die frühen Morgenstunden: die Mittelstrasse in der Längasse. „Wir leben halt in der Stadt! Es muss nicht immer leise sein“, sagt Orrin Agoues vom Quartierverein 3012. Aus der vielbefahrenen Mittelstrasse wurde eine Tempo 20 Begegnungszone…und die wird auch genutzt. Wie gestaltet der Verein Quartier 3012 das Quartierleben in der Länggasse mit? Welche Veränderungen gab es in den letzten 10 Jahren? Und wie sieht es eigentlich mit der Zukunft aus? Markus Roth sprach mit dem Vize-Präsidenten Orrin Agoues.

