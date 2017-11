Spezialsendungen

Die Kunst der Performance oder die Performance-Kunst – die Kunstform irgendwo zwischen Theater und Bildender Kunst – steht einmal pro Jahr im Zentrum des Berner Performance Festivals Bone. Zum 20. Mal findet dieses Festival vom Mittwoch, dem 29. November, bis am Samstag, dem 2. Dezember 2017, in und ums Schlachthaus Theater statt. In der Jubiläumsausgabe des Bone Festivals steht der menschliche Körper im Zentrum.

Michael Spahr hat die beiden Festivalleiterinnen Marina Porobic (Geschäftsleitung) und Sibylle Omlin (künstlerische Leitung) in ihrem Büro im Kulturzentrum Progr besucht und mit ihnen über die Kunst der Performance gesprochen:



Mit dabei am Bone 20 sind unter anderem:

Maya Minder



Lukas Stäuble



Barbis Ruder



Julischka Stengele



Nikolaus Gansterer



Andres Lutz