Man geht davon aus, dass die Hip-Hop-Szene der Amerikanischen East Coast in den späten 80er-Jahren damit begonnen hat, richtig bekannt gemacht hat es dann Eminem mit seinem Film «8 Mile». Die Rede ist von Freestyle-Battles, also von verbalen Kämpfen, in welchen sich zwei MCs mit möglichst fantasievollem und technisch ausgefeiltem Sprechgesang gegenseitig beleidigen und ans Bein pinkeln – «dissen» eben, abgeleitet vom englischen Disrespect.

Einmal pro Jahr wird Bern zum Battle-Mekka schlechthin, seit 15 Jahren wird hier nämlich jeweils im Dezember die Ultimate MC Battle durchgeführt. Das ganze Jahr über liefen in der ganzen Schweiz Vorausscheidungen, bei der Freestyle-Battle kommt nun am Freitag 1.12. im Dachstock die Crème de la Crème der MC-Szene zusammen, um sich hier verbal so richtig Saures zu geben.

Der aktuelle Titelverteidiger Saimon Disko und Jurymitglied MQ von der Chaostruppe geben Auskunft darüber, wie man ordentlich disst und was Tabu ist bei Freestyle-Battles.

Die letztjährige Finalrunde: Saimon Disko vs. Acid T.