Der Morgen Mittwoch

Playlist vom 29.11.17

Oluko Imo – Praise-Jah

Aged In Harmony – You’re A Melody

Sag War Fare – Don’t Be So Jive

Blue Note All-Stars – Second Light

Tomorrow’s People – Open Soul

David Murray & The Gwo-Ka Masters – Gwotet (feat. Pharoah Sanders)

The Dramatics – Whatcha See Is Watcha Get

Eddie Russ – The Lope Song

Rita Lee & Tutti Frutti – Agora e Moda

Nomo – Better Than That

Black Blood – A.I.E. (1987 Re-Mix)

Yoruba Singers – Black Pepper

Mdou Moctar – Tahoultine

Arşivplak – Volga Nehri

Osman İşmen – Ara Muzigi (Barış K. Edit)

Charles Bradley – Ain’t Gonna Give It Up

Colter Wall – Railroad Blues

Grizzly Bear – Mourning Sound

Big Thief – Masterpiece

DāM-FunK – It Didn’t Have To End This Way

Bonnie Prince Billy – Haggard (Like I’ve Never Been Before)

Bon Iver – 33 God

Black Flower – Artifacts

Kruder & Dorfmeister – Useless (Depeche Mode Remix)

Stephen Encinas – Lypso Illusion

Les Yeux Orange – Coco

Subjoi – The Way I Feel

Wild Fire – The Dealer

Junior Tucker – Take a Message

Bellaire – Groovin‘

Janet Jackson – If (Kaytranada Remix)

La Sonora Dinamita – Pobre Muchacho