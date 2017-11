In der ersten Stunde besuchen uns heute Them Fleurs, welche am Freitag, 8. Dezember 2017 ihr Album RUN im Gaskessel taufen.

In der zweiten Stunde gibt es Besuch von Get The Gorgeous, welche am Samstag, 9. Dezember 2017 am Doppuschnägg im Dachstock spielen.

Dazwischen gibt es noch ein kleines Lampenfieber-Interview mit Long Tall Jefferson, der heute Abend im Les Amis spielt.

Schalt ein! Donnerstagabend, 30. November 2017, ab 20.00 Uhr auf Radio Bern (RaBe).