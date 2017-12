Playlist vom 01.12.17

Playlist vom 01.12.17, Radio Sur le Pont

Flamingosis – Ohhh Baby

LCD Soundsystem – Tonite

Goat – Psychedelic Lover

Naked in English Class – Gimme Danger

Kill Your Idols – Falling

Deine Eltern – Weihnachtsdekohirsch

Public Image Ltd. – Double Trouble

Bikini Kill – Feels Blind

Altın Gün – Goca Dünya

Grazia – Soyle Beni

Brushy One String: Official Facebook Fan Page – Chicken in The Corn [Hidden Track]

BaBa ZuLa – Komsu

Gérard Calvi « compositeur » – Obélix Samba

Curtis Mayfield – Move On Up

Little Simz – Picture Perfect

la Gale – Salem City Rockers (feat. DJ CHIKANO)

Arp Frique – Nos Magia [B-Art]

Gold Panda – Mediaevil

Moby – The Day (Yeasayer Remix)

Anne Clark – Our Darkness

Neutral Zone – TOUJOURS LE MEME

Ho99o9 (Horror) – Bone Collector [Must See]

Käptn Peng & Die Tentakel Von Delphi – WobWobWob

Black Rebel Motorcycle Club (Official Page) – Berlin

Siouxsie And The Banshees – Arabian Knights

Lambchop – Writer

Le Butcherettes – Lonely & Drunk [Fiiraabebier]

Min King – immer wieder teil dich mit