Heute gibt’s im Info Updates zu den Entlastungspaket genannten Spahrmassnahmen des Kantons und einen Talk zur Kampagne „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“.

16 Tage gegen Gewalt an Frauen

Dank #metoo wurden in letzter Zeit die Dimensionen der Gewalt an Frauen der Öffentlichkeit ins Bewusstsein gerückt, ein wichtiger Schritt, denn die Zahlen sind schockierend: Alle 2 Wochen wird im Durchschnitt in der Schweiz eine Frau durch ihren Partner oder Ex-Partner getötet, wie das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann aufzeigt. Doch nicht nur häusliche Gewalt ist Tatsache, auch Übergriffe durch Unbekannte gehören zur weiblichen Lebensrealität oder Belästigungen im Internet.

Jährlich vom 25. November bis zum 10. Dezember findet die internationale Kampagne 16 Tage gegen Gewalt an Frauen statt, welche die Öffentlichkeit für das Thema sensibilisieren will, Organisationen in diesem Bereich vernetzt und neue Präventionsansätze entwickeln möchte. In der Schweiz organisiert die feministische Friedensorganisation cfd die Kampagne, gemeinsam mit PartnerInnenorganisationen definieren sie jedes Jahr ein Fokusthema, in diesem Jahr ist es die Gewalt an Mädchen und jungen Frauen. Eine solche junge Frau, die Schülerin Mahela Stamm, erzählt im Talk vom sexualisierten Übergriff, den sie erlebt hat, und wie Angehörige, FreundInnen und auch professionelle Beratungsstellen sie im Nachhinein unterstützt haben. Auch am Tisch sind Anna Tanner, sie ist Sozialarbeiterin beim Berner Frauenhaus, ein Ort, welcher Betroffenen von häuslicher Gewalt Unterkunft und Beratung anbietet und Bernadette Kaufmann von der Opferhilfe.

Heute abend findet im Rahmen der Kampagne im Lehrerzimmer des Progrs eine Lesung statt. Die Journalistin Mithu M. Sanyal stellt ihr 2016 veröffentlichtes Buch Vergewaltigung. Aspekte eines Verbrechens vor, darin thematisiert sie die kulturhistorische Bedeutung von sexuellen Übergriffen auf Frauen und Überlegungen zu Gewalt an jungen Frauen in der Schweiz.

Noch bis zum 10. Dezember dauert die Kampagne 16 Tage gegen Gewalt an Frauen, eine Übersicht über weitere Veranstaltungen dazu gibts in derer Agenda.