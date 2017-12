„Mondo“ steht für Welt. „Skop“ für eine Maschine, mit der wir etwas betrachten können. Mondoskop besteht aus neun Automaten, die einem einen Blick auf eine etwas andere Welt erlauben. Vom 7. bis am 9. Dezember stehen sie in der Grossen Halle der Berner Reitschule. Für jeweils einen Franken können wir uns dort ein mechanisches Theatervergnügen kaufen, das uns für ein paar Minuten eine Türe in eine andere Welt öffnet.

Entworfen wurden die Theaterautomaten von neun Kunstschaffenden – worunter die Bühnengestalterin Renate Wünsch, der Anarchokünstler Antifrost oder der psychedelische Grafiker Dirk Bonsma. Die Idee gehabt und die aufwändigen Maschinen aus Elektronik und Mechanik gebaut, hat Matthias „Mafi“ Schmid.

Wir warfen einen Einfränkler in den Automaten von Dirk Bonsma mit der Musik von Reverend Beat-Man – und liessen uns die Geschichte von Mondoskop von Mafi erzählen:



Die Ausstellung und Roxy-Bar-im-Winter sind jeweils von 18:30 bis 24 Uhr geöffnet. Hier gibt es eine Auswahl von Videos der Mondoskop-Maschinen: