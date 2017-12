Nicht entdeckt werden, sondern selber machen! Gesagt getan und so erscheint heute MP EP, ein Mini-Album mit insgesamt sieben Songs von Milena Patagônia. Hinter dem Pseudonym steckt die 31-jährige Musikerin und Journalistin Milena Krstic, eine leidenschaftliche Geräuschesammlerin, die sich ebenso leidenschaftlich für die Sache der Frau einsetzt.

Es ist eine Mischung aus Spoken Word, Elektronika, RnB und Geräuschsampels, welche Milena Patagônia mit viel Experimentierfreude auf MP EP vereint. Im Zentrum steht ihre ausdrucksstarke Stimme, die in Mundart Gefühlswirrungen und das Knochenfinden im Wald besingt. Nein, feministisches Engagement und dabei selber leichtbekleidert in einem Video auftreten, sei kein Widerspruch, sagt Milena Patagônia über ihren Videoclip «Waud». Nackte Haut als Ausdrucksform habe nichts damit zu tun, wie ernsthaft das eigene musikalische Schaffen sei.