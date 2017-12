Radio Sur le Pont

Playlist vom 08.12.17

Edwin Starr – War

King Automatic – Lorraine Exotica

Brute Force And His Drum – Weird And Wonderful

Powersolo – Boom Babba Do Ba Dabba

Chaka Demus & Pliers – Murder She Wrote

Battles – The Yabba

Cheikh Lô – Lamp Fall

Etta James – Get Funky (feat. Def Jef)

Def Jef – Droppin‘ Rhymes On Drums (feat. Etta James) [Hidden Track]

M.O.P – Cold as Ice

Mos Def – Mathematics

Apollo Brown & Ras Kass – How To Kill God

Nas – Represent

FJØRT – Raison [B-Art]

Autobahn – New Age (Blitz Cover)

Naxatras – Waves

Oliver Koletzki – U-Bahn (feat. Alex Bosse)

Dürerstuben – Gscheids Planet

BAK XIII – We Are Alive

Dead Players – Yeah [Must See]

Europa: Neue Leichtigkeit – Lied Gegen Ängste

Admiral James T. – Boy You Gotta Get Out There

Senses Fail – Rum Is For Drinking Not For Burning [Fiiraabebier]

Kettcar – Ankunftshalle

Kal P. Dal – John Silver