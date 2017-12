Am Donnerstagabend gibt es ein Geschenk vom Radieschen!

In der nächsten Sendung wird das Radieschen-Mixtape 2017 vorgestellt – Ein etwas anderer Jahresrückblick mit vielen erinnerungswürdigen Anekdoten von all unseren Studiogästen. Wir haben die interessantesten Live-Aufnahmen aus unseren Sendungen in ein schönes Paket verschnürt, das wir in der nächsten Sendung als Geschenk verteilen werden.

Schalt ein oder klick rein! Am Donnerstag, 14. Dezember 2017 um 20.00 Uhr.