Die heutige Info-Sendung steht ganz im Zeichen von Cannabis, Korruption und Kreativität: Nach Negativentscheid des BAG will die Stadt Bern ein weiteres Gesuch einreichen für ein Cannabis-Pilotprojekt. Proteste gegen die korrupte und selbstherrliche Regierung Rumäniens wachsen – auch in der Schweiz. Die überbordende Kreativität des Till Könneker: Grafiker, Designer, Künstler und Show-Erfinder in einem.

Zweiter Anlauf für Cannabis-Pilotprojekt

Vor gut einem Monat hat das Bundesamt für Gesundheit BAG das Gesuch der Stadt Bern abgelehnt, eine Pionierstudie zum Cannabiskonsum durchzuführen. Ausgewählte Kiffer und Kifferinnen hätten für diese Studie die Möglichkeit erhalten sollen, Cannabis legal in Apotheken zu kaufen. Grund für die Ablehnung des Gesuchs sei eine fehlende gesetzliche Grundlage, sagte das Bundesamt für Gesundheit BAG. Im Betäubungsmittelgesetz sei kein Experimentierartikel vorgesehen, somit sei eine Pionierstudie in der Stadt Bern nicht im Rahmen der legalen Möglichkeiten durchführbar.

Doch so schnell will die Stadt Bern nicht aufgeben. Zusammen mit den Städten Biel, Luzern und Zürich prüft sie nun die Einreichung eines weiteren Gesuches beim BAG. Franziska Teuscher, Berner Gemeinderätin für Bildung, Soziales und Sport, erklärt, warum sie das Projekt weiter vorantreiben will.

Weltweite Proteste gegen Korruption in Rumänien

Im sogenannten Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International befindet sich Rumänien auf Platz 57. Nur Ungarn und Italien gelten in der Europäischen Union als ebenso anfällig für Korruption. Die sozialdemokratisch-liberale Koalitionsregierung steht deswegen seit ihrer Wahl vor einem Jahr unter Druck. Nach knapp einem halben Jahr musste der Regierungschef nach heftigen Protesten und einem Misstrauensvotum seinen Platz räumen.

Doch das Vertrauen in die Politik ist deswegen nicht gewachsen. Im Gegenteil die Regierung scheint genau das Falsche zu tun, um das Vertrauen der Bevölkerung zurück zu gewinnen. Regierung und Parlament stehen kurz davor, ein neues Gesetz einzuführen, das es der Justiz erschwert, gegen Korruption vorzugehen. Rumänien sei daran, die Gewaltentrennung abzuschaffen, sagt Mihnea Mihai gegenüber RaBe. Mihai ist einer von zahlreichen Exil-RumänInnen, die sich in der Schweiz zu einer Rezist-Gruppe zusammengeschlossen haben. Sie protestieren jetzt auch in der Schweiz gegen die korrupte Regierung in Bukarest.

Ideengenerator Till Könneker

Die Projekte, welche Till Könneker bis anhin angerissen hat, füllen Ordner. Der 35-Jährige ist nämlich ein wahrer Ideengenerator, der sich in den unterschiedlichsten Bereichen austobt: in Kunst, Kultur, Design, Foto und Literatur. Ausserdem ist der umtriebige gelernte Grafiker Mitbegründer von Apps with Love, einem Unternehmen mit 27 Angestellten, welches in der App-Entwicklung tätig ist und kürzlich bei „Best of Swiss Apps“ 14 Awards inklusive dem Master Award abgeräumt hat. Zudem ist Könneker auch der Papa der Too Late Show, Berns erster Late Night Show der etwas anderen Art. Diese geht am Freitag 15. Dezember 2017 im Berner Stadttheater bereits zum 10. Mal über die Bühne. Dass er nur so vor Kreativität sprudle, sei manchmal auch anstrengend, erzählt Könneker im RaBe-Porträt.