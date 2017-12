Das Radieschen-Mixtape 2017 (Live-Aufnahmen von Songs unserer Studiogästen) ist jetzt da!

Ein Geschenk an alle Musikliebhaber und -innen. Das ist ein einzigartiges Mixtape, denn so etwas gibt es sonst nirgends zu hören. Alle Songs sind Live-Aufnahmen aus dem Studio Radio Bern RaBe und da gehören halt die kleinen, sympathischen Unsauberkeiten wie Kratzer und Knistern sowie andere Ecken und Kanten in den Stücken einfach dazu…

Lade dir die Musik jetzt herunter: Radieschen-Mixtape 2017 (ein etwa 220 Megabytes grosses ZIP-Paket)

Radieschen-Mixtape 2017

Playliste als Linkliste

Die Daten sind jeweils mit den entsprechenden Sendungen verlinkt und der Name der Musikmachenden jeweils auf deren Internetauftritt.