Ob Bären, Sandstein oder die Abgase des 12er Bus: Bern duftet! Doch wie genau? Livia Schambron hat einen Duftspaziergang durch die Stadt unternommen. Entwickelt wurde dieser von Brigitte Witschi in Zusammenarbeit mit Bern Tourismus. Brigitte Witschi ist die Besitzerin des Duftateliers Art of Scent, welches sich in der Berner Rathausgasse befindet.