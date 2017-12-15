Der Morgen Freitag

BAZE – Gäu
SKIP & DIE – Anti-Capitalista
MACACO – Mama Tierra
LA EXEPCION – Sin escalera era mi Escuela
CONTROL MACHETE – Esperanza
DENGUE,DENGUE,DENGUE – Simolo
L’ORAGE – Shake,Shake,Shake
L‘ ECLAIR – Epitaph B.B
BEASTIE BOYS – In 3’s
ZÜRI SLANG KARAOKE – Meh saits
PUBLIC ENEMY – D’ont belive Hype
JOVANOTTI – In Italia
KÄPTN PENG – Sockosophie
RODNEY P – We d’ont like Coppers
CAPITOL 1212 FT. TENOR FLY – Lif up
SOS – Safe
CHINESE MAN FT.YOUTHSTAR,DYNAMITE MC – D’ont Scream
HORACE ANDY – My Soul
KEN BOOTH – Black,Gold & Green
MILENA PATAGONIA – Nimmi
MILENA PATAGONIA – Waud
MILENA PATAGONIA – Zae
SEVDALIZA – That other Girl
STEREO LUCHS – Was isch los
BENNY PAGE FT.MC SPYDA – The Burial
COLLIE HERB,LA NEFERA,PYRO – Be aware and share
Bella Ciao