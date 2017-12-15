Der Morgen Freitag
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Daniel Bill
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Sendung

Der Morgen Freitag

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Playlist 15.12.2017

BAZE – Gäu

SKIP & DIE – Anti-Capitalista

MACACO – Mama Tierra

LA EXEPCION – Sin escalera era mi Escuela

CONTROL MACHETE – Esperanza

DENGUE,DENGUE,DENGUE – Simolo

L’ORAGE – Shake,Shake,Shake

L‘ ECLAIR – Epitaph B.B

BEASTIE BOYS – In 3’s

ZÜRI SLANG KARAOKE – Meh saits

PUBLIC ENEMY – D’ont belive Hype

JOVANOTTI – In Italia

KÄPTN PENG – Sockosophie

RODNEY P – We d’ont like Coppers

CAPITOL 1212 FT. TENOR FLY – Lif up

SOS – Safe

CHINESE MAN FT.YOUTHSTAR,DYNAMITE MC – D’ont Scream

HORACE ANDY – My Soul

KEN BOOTH – Black,Gold & Green

MILENA PATAGONIA – Nimmi

MILENA PATAGONIA – Waud

MILENA PATAGONIA – Zae

SEVDALIZA – That other Girl

STEREO LUCHS – Was isch los

BENNY PAGE FT.MC SPYDA – The Burial

COLLIE HERB,LA NEFERA,PYRO – Be aware and share

Bella Ciao

 

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Playlist 8.12.2017

BEGINNER - Füchse SIDO - Augen auf KOOL SAVAS & SIDO - Royal Bunker ZUGEZOGEN MASKULIN - Nachtbus MASSIVE TÖNE FT. FAB - Ausbruch X-CLAN - F.T.P THE FRIGHTNRS - Gonna make Time LEE FIELDS - Honey Dove MICHAEL JACKSON - Billie Jean EL MICHELS AFFAIR - Musings To ... >

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PLAYLIST 1.12.2017

ERYKHA BADU - Love of my Life SHAOLIN AFRONAUTS - Kilimanjaro IRATION STEPPAS - Kilimanjaro AMADOU BALAKE - Taximen AMADOU & MARIAM - Sabali NAS & DAMIAN  MARLEY - Patience BOB MARLEY - Natural Mystic EL MICHELS AFFAIR - Tearz REGIME - Hard Work CHLYKLASS - Ke ... >

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Playlist 10. November 2017

KENDRICK LAMAR - Humble BROCKHAMPTON - Gummy OUTKAST - Humble Mumble SNOOP LION  - No Guns Allowed POOR RIGHTEOUS TEACHERS - Rich Mon Time APOLLO BROWN fr. RAS KASS - How To Kill God SHABAN & KÄPTN PENG - Von Form Zu Form DJ KERMIT & MAYLAY SPARKS - Sections MAJOR ... >

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Playlist 3.11.2017

NAS &DAMIAN MARLEY - The promised Land GANGLORDS - Dub ina Morning GENTLEMANS DUB CLUB - High Grade GENTLEMAN - Dem Gone EAZY STAR ALLSTARS - Speak to me THE CABLES - What kind of World BRUSCO  -  I sogni e le idee SUGAR MINOTT - Oh Mr.Dc AFRICAN BROTHERS - Teach Them ... >

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Playlist 27.10.2017

NICE & SMOOTH - Sometimes i rhyme Slow CONGO NATTY - London Dungeons NAS - Represent DE LA SOUL - Say no go MO TRIP - Mathematik TALIB KWELI,MOS DEF&MR.MAN - Fortified Live HOPETON LEWIS - Tom Drunk TOMMY MC COOK - Tunnel One LONE RANGER - Jamaican Boy THE FUGEES - ... >

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Playlist 20.10.2017

DE LUCA - Überfluss ALBOROSIE - Rich DUBMATIX FT. GAPPY RANKS - Roll Dem KAISER & DIMITRI - Grammophon WEBBA & PHANTWO - Luegsch BAZE - Ender Weniger BLIGG & BIG ZIS - Di neu Dimension MUNDARTISTEN - Nüt wo üs ufhet STEREO LUCHS - Semi Auto GLANGTON GANG - ... >

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PLAYLIST 15.09.2017

KUKAN DUB ALGAN - Dovevation for live CAPITOL 1212 FT.TENOR FLY - Lif Up EKI CON EL ITALIANO - Kenn Das MEGALOH - Zug EFFE - Onkel Doktor SHAPE & TREBEATS - Min Fründ PHANTWO - So wiit wäg GÖLDIN & BIT-TUNER - Liebi i Zite fum kommende Ufstand S.O.S.  - ... >

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PLAYLIST 1.9.2017

DUB DYNASTY - Rig Veda REGIME - Hard Work LOYLE CARNER - Ain't nothing changed MAKOLA - This is London ROOTS MANUVA - Crying WILEY FT. P MONEY - Remix ILLBILLY HITEC - Manos en el Aire L'ENTOURLOOP FT.CAPLETON - Burn dem down O.B.F. FT CHARLY P - Sixteen Tons of ... >

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PLAYLIST 25.08.2017

PANDA DUB - Axion esti 3.0 ILLBILLY HITEC - Split Tongue IAM - Ils ne savent pas LA GALE - Fantomes Froides 3.0 CHINESE MAN - Modern Slave KOOL SAVAS,SAMY DELUXE&R.A. THE RUGGED MAN - Wahre Liebe LONDON POSSE - Here comes the rugged one GUNSHOT - Mind of a Razor ... >

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PLAYLIST 04.08.2017

AYO - Down on my Knees PETER TOSH - Mystic Man MISTY IN ROOTS - Judas Iscariot FREDDY MCKAY - Love is a Treasure THE UNTOUCHABLES - Tighten up THE KINGSTONIANS - Sufferer DENDEMANN - 3 1/2Minuten SHABAN & KÄPTN PENG - Sie mögen sich DR DRE - Let me ride TIM DOG - Fuck ... >

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PLAYLIST 14.7.2017

BEGINNER - Füchse ASD - African Riddim Bounty Killer - Dub Fi Dub EEK A MOUSE - Ganja Smuggelin CORNELL CAMPELL - Only Lover Dub CORNELL CAMPELL - Didn't I Version BLUNDETTO - Voices BUJU BANTON - Hill And Valleys REGIME - No Beef, Hard Work, Robbin Us ILLBILLY HITEC - ... >

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PLAYLIST 7.7.2017

  1. BEGINNER - Nicht Allein
  2. BUNNY WAILER - This Train
  3. EL CLUB DE LOS POETAS VIOLENTOS - Oye,Oye
  4. FUSION SQUARE GARDEN FT.DODO - Sie oder mir
  5. E.K.R. - Chue Bueb Gschichte
  6. LDEEP - Sympathy
  7. URS POP - Säget u
    8. ... >